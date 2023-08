SERRAVALLE Festa dell'Amicizia: i protagonisti del dibattito politico nella serata inaugurale Interverranno: Francesco Mussoni per il Pdcs, Gerardo Giovagnoli per il Psd, Rossano Fabbri di Alleanza Riformista; Lorenzo Forcellini Reffi di Domani Motus Liberi, Emanuele Santi per Rete, Matteo Ciacci di Libera e Nicola Renzi di Repubblica Futura.

Al via a Serravalle la Festa dell'Amicizia, appuntamento estivo organizzato dalla Democrazia Cristiana, giunto alla 50esima edizione. Piazza Bertoldi si prepara ad un weekend ricco di appuntamenti ed occasioni di intrattenimento e convivialità. Come ogni anno previsti dibattiti politici e questa sera i rappresentanti dei partiti sammarinesi si confronteranno sulle tematiche legate all'universo giovanile e sull'attualità. Il titolo della serata è :"Il cambiamento possibile: combattere l'epoca dell'incertezza". Interverranno Francesco Mussoni per il Pdcs, Gerardo Giovagnoli per il Psd, Rossano Fabbri di Alleanza Riformista; Lorenzo Forcellini Reffi di Domani Motus Liberi, Emanuele Santi per Rete, Matteo Ciacci di Libera e Nicola Renzi di Repubblica Futura.

