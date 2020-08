Festa dell'Amicizia, occhi puntati sul Progetto Paese, dalle banche alle riforme. "Il futuro è oggi"

La Dc celebra la Festa dell'Amicizia forte del risultato elettorale, portando al tavolo del dibattito gli obiettivi futuri per il rilancio. Il momento è difficile, con l'azione politica incentrata sul progetto paese. “Il futuro è oggi, e deve essere bene interpretato” – commenta il Segretario al Lavoro. Un primo dato, importante, riguarda la partecipazione: la piazza è piena, “la gente c'è ed è dalla nostra parte”, spiega Teodoro Lonfernini. Poi, l'aspetto più politico, legato ad una rinnovata volontà di dialogo fra le parti. Concetto ribadito da Anis, Unas e sindacato. Parti sociali ed economiche chiedono riforme non più rinviabili: dal mercato del lavoro ad interventi in ambito fiscale. Ma per Gianluca Montanari della Cdls inutile girarci intorno, il problema principale è il sistema bancario. La prima cosa da fare – spiega - è metterlo in sicurezza, creando le condizioni affinché la banche tornino a produrre utili, con il rientro dei capitali. “Serve – dice - un piano credibile che recuperi fiducia”. Fondamentale - per Marco Gatti - che il sistema economico sia supportato da chi concede il credito. “Occorre individuare nuove traiettorie di sviluppo, occupando nicchie di mercato trascurate dai grandi sistemi bancari, come il mercato della piccola/media impresa e dei piccoli risparmiatori, soggetti di cui la realtà sammarinese e le zone limitrofe sono ricche”.

Poi, un riferimento all'accordo storico con la BCE. Meta definita importantissima perché mette – spiega - un punto fermo: la possibilità alla nostra Banca Centrale di poter accedere, in caso di necessità, a prestatori di ultima istanza. Criticità da sempre segnalata dal Fondo Monetario e che oggi trova una risposta. Poi chiarisce: quei 100 milioni sono destinati ad eventuali necessità di liquidità da parte delle banche sammarinesi, facilitate quindi nel concedere linee di credito, per un maggior supporto alle imprese. Parallelamente, serve un piano di sviluppo che dia una nuova identità a San Marino. “Il progetto paese – esordisce William Vagnini - è da sempre il cavallo di battaglia di Anis”. Gli industriali da almeno 20 anni spingono per un piano pluriennale strategico. “Non c'è più tempo, occorre concentrare in questa direzione e senza indugi le migliore energie. Compito che va fatto insieme, con la pandemia che ha messo a nudo problemi come la crisi di liquidità dello Stato e un sistema che va ammodernato. Siamo rimasti indietro e dobbiamo recuperare terreno. Un piccolo stato come il nostro ha capacità di reazione più veloce. Tutto dipende dal nostro impegno e dalla volontà di fare le cose”. Giorgio Battistini dell'Unas rimarca il valore delle piccole imprese, grandissima risorsa da tutelare. Così come vanno tutelati territorio ed ambiente. Stefano Canti punta su incentivi per la riqualificazione urbana ed energetica: “il prg deve rispondere ad esigenze di crescita del paese. La sfida – dice - è conciliare sviluppo con ambiente”. Parla anche di gestione rifiuti. In merito ad un accordo integrativo con la Lombardia, c'è la richiesta – chiarisce - di estendere gli accordi non solo per i rifiuti in lista verde ma anche per quelli speciali, a supporto delle imprese sammarinesi, per favorire il trasferimento verso gli impianti di smaltimento finali.