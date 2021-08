Festa dell'Amicizia: quattro Segretari di Stato Dc protagonisti nel dibattito della prima serata

Nel pomeriggio gli oltre 80 volontari hanno concluso gli allestimenti e a Serravalle è tutto pronto per la 48esima edizione della Festa dell'Amicizia. Questa sera si comincia (fin dalle 19) con la cena di tesseramento Dc e mentre la musica sarà protagonista in piazza Bertoldi, con la San Marino Concert Band, e agli Orti Masi con il live festival di gruppi emergenti, sulla Terrazza Ex Ritrovo va in scena la politica. I protagonisti del dibattito di questa prima serata, intitolato "Guardando al futuro; cosa abbiamo, cosa manca", sono i Segretari di Stato in quota Dc, Canti, Gatti, Lonfernini e Ugolini oltre a Mirco Battazza della Cdls e Pio Ugolini dell'Unas. L'incontro, moderato dalla giornalista Antonella Zaghini, è particolarmente atteso dopo la vivace, e a tratti turbolenta, verifica di maggioranza, conclusasi mercoledì con l'apertura di una nuova fase operativa e un tavolo di confronto permanente per stabilire le priorità da affrontare nel prossimi mesi.