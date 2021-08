Festa dell'Amicizia: questa sera il confronto tra maggioranza e opposizione

A fare gli onori di casa dc il Presidente del Consiglio Centrale Pasquale Valentini e il Segretario agli Esteri Luca Beccari. Per le altre forze di maggioranza, Lorenzo Forcellini Reffi, Domani Motus Liberi, Gian Nicola Berti, Npr, e Gian Matteo Zeppa, Rete. In quota opposizione invece Nicola Renzi, Rf, Dalibor Riccardi, Libera, e Rossano Fabbri, Mis. A moderare il dibattito il giornalista David Oddone. Il titolo della serata è interrogativo: “DAVANTI ALLE SFIDE DELL’OGGI: POSSIAMO AFFRONTARLE SENZA AUMENTARE LA DEMOCRAZIA?”. Facile prevedere toni accesi, considerando l'aspra conflittualità durante tutta la legislatura, in particolare tra Renzi e i due esponenti di maggioranza Berti e Zeppa. Intanto nel dibattito di ieri sera, con quattro segretari di stato dc, emersi diversi spunti di interesse: Marco Gatti ha fatto sapere che l'economia sta reggendo alla pandemia con le entrate 2021 che, se riferite ai primi sei mesi, hanno superato quelle del 2019; Teodoro Lonfernini ha confermato l'intendimento di andare verso una riforma del mercato del lavoro al passo coi tempi; Massimo Andrea Ugolini punta alla riforma della giustizia prima del marzo 2022, quando saranno in visita a San Marino gli organismi internazionali mentre Stefano Canti avvierà all'iter consiliare il Prg entro il mese di ottobre.