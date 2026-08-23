Festa dell'Amicizia: questa sera l'intervento politico di Gian Carlo Venturini

Questa sera ultimo appuntamento con la Festa dell'Amicizia. Alle 20.30 in Piazza Bertoldi a Serravalle, l'intervento del Segretario politico Gian Carlo Venturini, mentre ieri sera il secondo dei dibattiti politici sulla terrazza Ex Ritrovo dedicato a un tema sensibile come quello della Sanità. Il tema: “Una sanità più forte, per una comunità più sicura”; a dibattito lo stesso Segretario Massimo Andrea Ugolini, insieme a rappresentanti di maggioranza e opposizione e ai Segretari Generali di Csdl e Cdls. Ugolini ha parlato del futuro dell'ospedale di stato proponendo di procedere su due binari paralleli: migliorare servizi, organizzazione e rapporto con il territorio e allo stesso tempo partire con il percorso di una nuova struttura. Toccati poi i temi della medicina territoriale, della riduzione delle liste d'attesa e un approfondimento sulla libera professione. Manuel Ciavatta, capogruppo PDCS, richiama il valore dell'ospedale di San Marino e di una sanità pubblica, gratuita e universalistica. Sul futuro della struttura ritiene importante arrivare a una scelta “condivisa e stabile nel tempo”. Anche Denise Bronzetti, capogruppo Alleanza Riformista, guarda al nuovo ospedale: “Le criticità attuali richiedano una risposta – afferma – ma dimensioni e caratteristiche della futura struttura devono essere legati ai servizi che il piano socio sanitario individuerà necessari”. Ospedale pubblico e gratuito per i sammarinesi, ma allo stesso tempo sviluppare una componente di libera professione: è il pensiero di Fabio Righi, capogruppo Domani Motus Liberi. “Questo – spiega - per poter generare nuove entrate senza ridurre tutele degli assistiti ISS”. Milena Frulli, Segretario Generale CDLS condivide l'idea del doppio binario di Ugolini, ricordando però che un nuovo presidio richiede tempo e una pianificazione precisa dei servizi. Enzo Merlini, Segretario Generale CSDL, tra le criticità ha richiamato la riduzione delle visite domiciliari, il crescente ricorso alla spesa sanitaria privata e il tema delle risorse pubbliche. Da Matteo Zeppa di Rete richiamata l'esperienza del covid, il ruolo fondamentale del personale sanitario e la necessità di interrogarsi anche su alcuni vincoli che possono rendere difficile attrarre professionisti. La Festa dell'Amicizia si conclude questa sera, al centro dell'appuntamento la sintesi conclusiva del segretario politico del PDCS Gian Carlo Venturini.

Nella serata di apertura di venerdì il confronto politico dedicato agli scenari che apriranno dopo la firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, che ha visto al tavolo il Segretari agli Esteri, Luca Beccari, rappresentanti politici, Anis e, per i sindacati, il Segretario dell'USL. Proprio Beccari ha evidenziato le nuove possibilità offerta da quella che ha definito "svolta epocale" nel dare a cittadini e imprese diritti prima non pienamente accessibili pienamente accessibili, giocando con le stesse regole, ma mantenendo identità e specificità". Guardando al "dopo la firma" ha indicato nella transizione digitale e nell’energia due priorità infrastrutturali decisive. Presente alla serata anche la senatrice Domenica Spinelli che, nell'indirizzo di saluto, ha ricordato il legame di vicinanza con l'Italia quale di punto di forza nel nuovo scenario europeo.







