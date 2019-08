Festa dell'Amicizia: stasera si dibatte sulle ragioni del conflitto politico e sociale degli ultimi anni

Al via oggi a Serravalle, la 46esima Festa dell’Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, e questa sera il primo dei due dibattiti politici in programma sulla terrazza Ex-Ritrovo. Tema: “TRE ANNI DI CONFLITTO POLITICO E SOCIALE SENZA PRECEDENTI: PERCHÉ? COME USCIRNE?”. Interverranno: Alessandro Cardelli, Capogruppo Dc; i Segretari generali di CSdL e CDLS Giuliano Tamagnini e Gian Luca Montanari; Monica Bollini, Presidente OSLA; Andreina Bartolini, Presidente USC e Luigi Sartini, Presidente USOT.