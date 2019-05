Festa dell'Europa: giornata ancora più importante quest'anno per San Marino

Oggi, 9 maggio si celebra la festa dell'Europa e anche la Segreteria agli Esteri, in una nota, sottolinea come la Giornata europea di quest’anno assuma un significato ancor più pregnante e carico di aspettative dato il percorso di avvicinamento intrapreso da San Marino. Nella data del 9 maggio, ricorda la Segreteria, la "Dichiarazione di Schuman" che ha gettato le basi della futura Unione europea, intesa come unione di intenti, condivisione di interessi e garanzia della stabilità del Vecchio Continente.