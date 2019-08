Festa della Libertà, lanciato il progetto politico targato SSD-Civico10-ReS

Ampia partecipazione alla Festa della libertà di SSD. Attesa per la presentazione del progetto politico, insieme a Civico 10 e ReS, lanciato alla società civile per aggregare riformisti, progressisti e liberali e che muove lungo 4 grandi temi: imprenditoria e lavoro giovanile; ambiente ed economia sostenibile; cultura come strumento per la crescita civile e lo sviluppo; diritti civili e umani per tutti.

Ne hanno parlato il capogruppo di SSD Giuseppe Morganti, Luca Boschi e Matteo Ciacci di Civico 10 e Dalbor Riccardi per Riforme e Sviluppo. Il loro intervento subito dopo il dibattito, durante il quale il Presidente SSD Antonio Carattoni, Rossano Fabbri di MIS, Federico Pedini Amati per MD e Fabrizio Mittiga di RES hanno approfondito alcuni dei grandi temi che la sinistra si trova ad affrontare, partendo dai valori dell'antifascismo che la Festa della Libertà richiama, ogni 28 luglio.

A chiusura, l'intervento del segretario SSD Alessandro Bevitori che ha espresso soddisfazione per l'ampia partecipazione alla festa - “di per sé un segnale, nella presenza non solo di gente impegnata in politica, ma anche nell'associazionismo, del mondo dell'imprenditoria e delle libere professioni”, ringraziando la base e i volontari – “vero motore – ha detto – per SSD”