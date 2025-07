Festa della Libertà: Psd e Libera la celebreranno insieme, uniti per il cambiamento

San Marino si prepara a celebrare la festa della Libertà e della caduta del fascismo: qui – ricorda il segretario del Psd Luca Lazzari - “la liberazione non è avvenuta militarmente ma è partita dal basso, dalla volontà dei cittadini. Una festa che appartiene a tutti ma che sentiamo come un momento nostro, perché lì sta il mito fondativo della sinistra”.

Una data dal forte valore simbolico che quest'anno porta con sé anche un significato politico: Psd e Libera la festeggeranno insieme. “È la continuazione di un percorso che è iniziato alle ultime lezioni politiche, con la formazione di una coalizione che ha ottenuto un risultato importante che ci ha permesso di conquistare il governo”, spiega Lazzari ai nostri microfoni.“Adesso siamo insieme nel governo impegnati per provare a portare un cambiamento buono, positivo per il paese. Sicuramente la festa è un momento che ci permette di fare un passo in avanti nel rapporto fra i due partiti”.

Questo percorso dove potrebbe portarvi? “Lo vedremo strada facendo. Non c'è in questo momento un orizzonte chiaro, preciso. Quello che ci interessa certamente è collaborare nell'interesse dei rispettivi partiti, della nostra area politica e soprattutto del paese, perché siamo investiti di una responsabilità di governo”. Un'occasione quindi per rafforzare il rapporto nel nome dei valori della sinistra, ma anche di confronto politico allargato sul tema del cambiamento, grande sfida della legislatura.

Si parlerà di sanità, infrastrutture, turismo e scuola, con focus sull'Accordo di Associazione, anticipa la Segretaria di Libera Giulia Muratori. “Uniti in questa festa abbiamo dedicato un momento di approfondimento con tutte le forze politiche, proprio perché vogliamo concentrarci su quelli che sono gli obiettivi futuri per un cambiamento. Siamo al secondo anno di legislatura, riteniamo quindi necessario concentrarsi sui provvedimenti che possano portare un effettivo cambio di passo nel paese, per dare un segnale concreto ai cittadini”.

Si parte il 27 al Parco Ausa di Dogana con il “Festival dei giovani”, che li vedrà protagonisti di un confronto su politica estera e quindi anche sull'Unione Europea, racconta Tommy Fantini, felice che il format già adottato in passato abbia un suo proprio nome. “Siamo il futuro della Repubblica” – afferma Emily Lazzari, che rimarca l'importanza del dialogo per trovare un punto d'incontro tra idee diverse. Sempre Il 27, alle 19, verrà presentata al pubblico la Biografia di Marino Venturini scritta da Francesco Morganti. Alle 20.30 del giorno successivo, il salottino politico aperto a tutti i partiti. Non solo dibattiti ma anche musica, per festeggiare divertendosi, senza però dimenticare che la libertà, che troppo spesso diamo per scontata, è una conquista da difendere ogni giorno.