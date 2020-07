Festa della Libertà: questa sera la presentazione dell'avvio della fase costituente di Libera

“I passi indietro che proprio in questi giorni il Governo e la maggioranza vogliono far fare al Paese dimostrano come la battaglia per la libertà e la democrazia debbano essere sempre attente e vigili”. Lo scrive Libera, che celebra il 28 luglio con la Festa della Libertà al Parco Ausa di Dogana; caratterizzata, sin dal pomeriggio, da enogastronomia e momenti musicali e ludici; ma anche di riflessione, ad esempio con l'intervento di Giovanni Giardi. Questa sera, invece, sarà la politica al centro dell'evento, con la presentazione dell'avvio della fase costituente di Libera e la proposta di manifesto con i valori di riferimento.



