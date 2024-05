Festa indipendenza Israele: il Segretario Beccari scrive al Ministro Katz

In occasione della festa di Indipendenza di Israele il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, ha inoltrato un messaggio augurale al Ministro degli Esteri israeliano, Yisrael Katz. Rinnova vicinanza e speranza nella liberazione degli ostaggi rapiti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Ricorda la posizione di San Marino nelle sedi internazionali, chiamando “un impegno corale per raggiungere una pace duratura e sostenibile attraverso un rinnovato processo di pace” poi l'auspicio che “nelle sedi multilaterali si ristabilisca il dialogo e si cerchi un compromesso per porre fine al conflitto che ha causato la perdita di troppe vite civili”.