1° APRILE Festa non autorizzata e politici coinvolti: DOMANI Motus Liberi prende le distanze

A seguito dei festeggiamenti di giovedì 1° aprile, non autorizzati, in via Gino Giacomini in Città, all'interno di un locale in uso ad una attività pubblica, episodio su cui sono intervenute le forze dell'ordine e che coinvolgerebbe alcuni esponenti politici di maggioranza, DOMANI Motus Liberi prende posizione poiché – scrivono - “viene compromessa la credibilità della classe politica".

Il partito dichiara la propria estraneità ai fatti e ne prende le distanze, richiedendo che le forze dell’ordine svolgano tutte le indagini necessarie volte a fare chiarezza sull'accaduto e adottino i provvedimenti opportuni: ciò al fine di garantire il rispetto delle regole da parte di tutti, in primo luogo della politica ad ogni livello. La politica deve necessariamente essere garanzia di buon senso e responsabilità, specialmente in un momento in cui ai cittadini e agli operatori vengono richiesti sacrifici.

