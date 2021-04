Festa non autorizzata, MIS chiede ai coinvolti di fare un passo indietro per salvaguardare la credibilità delle istituzioni

Movimento Ideali Socialisti pretende chiarezza sui fatti dello scorso 1° aprile relativi all'evento che si è svolto in via Giacomini e chiede ai soggetti coinvolti di “assumersi le proprie responsabilità e compiere un passo indietro per salvaguardare la credibilità delle istituzioni".

“Piuttosto che assistere a patetiche remissioni del proprio mandato nelle mani degli organismi di partito – puntualizzano - occorre invece veder prevalere, da parte dei diretti interessati, un vero atto di responsabilità verso il Paese, spiegando prima chiaramente a quale pranzo ufficiale autorizzato – in conformità delle norme emergenziali - avrebbero partecipato, e se ciò fosse il caso, unitamente a tutti gli altri incaricati di funzioni pubbliche, vista e considerata la situazione di grave limitazione della libertà personale a cui sono soggetti tutti i cittadini. Ma se fossero stati privati cittadini – si chiede il MIS - ad organizzare siffatte iniziative, sarebbero o meno stati sanzionati? Per questo – continuano - il Paese si aspetta chiarezza, evitando di doverci fare promotori di atti istituzionali mettendo in difficoltà, ed è questo il rischio, le più importanti istituzioni di questo Paese”.

“Non si perda l’occasione, infine, per compiere una seria riflessione sull’utilitità delle coercizioni a cui da troppo tempo sono sottoposti i cittadini, - concludono - uniche vere vittime della poca lucidità ed approssimazione con cui l’emergenza sanitaria è stata sino ad ora affrontata”.

