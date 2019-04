Festa tesseramento DC: presente tutta l'opposizione

Ieri sera la festa di tesseramento del Partito Democratico Cristiano, con il segretario Venturini che si dice soddisfatto dalla partecipazione e dal clima che si respirava. Tutte le forze di opposizione erano presenti all'appuntamento che ha chiuso la lunga campagna di tesseramento. Nel suo intervento Giancarlo Venturini è tornato a ribadire la volontà di promuovere iniziative sulle quali cercare condivisioni per far fronte a un governo, rimarca, che non è in grado di risolvere problemi importanti in un momento complesso. Grande spazio anche all'appuntamento referendario del 2 giugno per cambiare una legge elettorale che, sottolinea il segretario della Dc, deve coniugare la governabilità con la rappresentatività.