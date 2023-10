SANITÀ Fibromialgia: approvato all'unanimità pdl in commissione Concordato un testo condiviso che prevede, tra le altre cose, l'audizione del Comitato Esecutivo Iss

Fibromialgia: approvato all'unanimità pdl in commissione.

In commissione sanità approvato all'unanimità il progetto di legge per la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia. Durante la seduta erano stati presentati due ordini del giorno: uno di Libera, sulla carenza di medici e uno di Rete sul Protocollo di intesa con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per posti riservati a studenti sammarinesi. Si è giunti a un testo concordato da tutti i gruppi, con conseguente ritiro degli ordini del giorno. Il documento impegna i Segretari alla Sanità e all’Istruzione a dare attuazione ai protocolli volti al potenziamento della sanità sammarinese e prevede l'audizione del Comitato Esecutivo Iss su vari argomenti tra cui le problematiche previdenziali per i medici italiani che lavorano a San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: