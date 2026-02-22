UNIONI CIVILI E FILIAZIONE Figli di coppie omoaffettive: criticità nella registrazione all'anagrafe La problematica è stata sollevata in Consiglio da Michela Pelliccioni, indipendente d'opposizione. Sei i casi sul Titano

A sette anni dall’entrata in vigore, a San Marino, della legge sulle unioni civili, emerge con forza il nodo dei figli all’interno delle coppie omoaffettive. In assenza di una normativa aggiornata che tenga conto sul Titano dei cambiamenti sociali intervenuti nel tempo, l’iscrizione e la trascrizione di atti, come quelli di nascita o adozione, comporta numerose criticità, presenti anche in altri paesi europei. In Italia risultano solo in parte attenuate da una recente sentenza della Cassazione (n. 68/2025), che comunque rimanda al legislatore. A San Marino, ad oggi, ammonterebbero a sei i casi aperti riconducibili a questo ambito particolarmente delicato e sarebbero completamente diversi fra loro, a riprova della complessità della situazione.

A sollevare tecnicamente la questione è stata la Dirigente dell’Ufficio di Stato Civile con una lettera indirizzata ai segretari di partito e alle due consigliere indipendenti. Il tema è approdato in Consiglio Grande e Generale con Michela Pelliccioni, indipendente di opposizione, che nel corso dell’ultima sessione dei lavori consiliari, ha rivolto un appello alla politica. “Non è un argomento di destra o di sinistra. L'interesse dei minori – sottolinea Michela Pelliccioni – riguarda tutti e ho fatto un appello alla politica, tutta, ad incontrarsi per fare delle valutazioni perchè ci sono dei problemi pratici, richiamati dalla lettera della Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile. Ad esempio, sulla secretazione degli atti. C'è una materia che a mio avviso va rivista con una normativa, alla luce delle problematiche che si stanno creando”.

Questo tema si interseca anche con quello della maternità surrogata? “Assolutamente. E' passata un'istanza d'arengo, poco tempo fa, in Consiglio, con cui abbiamo chiaramente detto, no, alla maternità surrogata e penso che la disciplina normativa non tarderà ad arrivare. Ma il problema vero è che, al di là del divieto che potrà sorgere nel Paese, questi bambini non hanno chiesto di nascere ed hanno delle relazioni affettive. Dobbiamo fare in modo che possano essere tutelati ed avere una vita più serena possibile”.

