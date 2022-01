DECRETO 213 Figure apicali, CSU: "La PA sotto il controllo della politica”. Libera: "Clientele nella Pa, al peggio non c’è mai fine" Cdls e Csdl scrivono al Governo per chiedere di non procedere alla ratifica del decreto, prevista in questa sessione consiliare

Figure apicali, CSU: "La PA sotto il controllo della politica”. Libera: "Clientele nella Pa, al peggio non c’è mai fine".

“La restaurazione del dominio della politica sulla PA procede spedita”. Un giudizio lapidario al decreto legge n.213 viene dalla CSU che lancia l'allarme: “Anche le residue figure apicali sinora sfuggite al controllo politico lo diverranno a breve”. Guardano al passaggio che riguarda i Responsabili delle Unità organizzative, ora chiamati Posizione Organizzativa, che per la CSU “potranno essere nominati dai Dirigenti con la più ampia discrezionalità”. Ricordano come, "nei Paesi Occidentali, proprio le figure apicali siano quelle che garantiscono continuità e operatività di dipartimenti e uffici rispetto ai cambi di Governo", in una autonomia dall'influenza dell'esecutivo di turno che, per la CSU, è garanzia di “un operato indipendente dalle dinamiche politiche e orientato solo al perseguimento degli obiettivi”. Al Governo chiede così di non procedere alla ratifica del decreto, stigmatizzandone il contenuto, ma anche rilevando assenza di confronto sulla sua proposizione. Dai Csdl e Cdls torna la denuncia rispetto ad “una pervasività senza freni della politica in ogni ambito”, nella domanda se “oltre a riforme mancate e liberalizzazione sfrenate – così scrive la CSU - sia questo il biglietto da visita del Paese davanti ad organismi internazionali e investitori esteri”.

Preoccupazioni che Libera fa proprie, partendo dal rilevare la "mancanza di una fase di confronto necessaria sul decreto con le parti sociali e con le opposizioni: “Un metodo che denota mancanza di visione generale sul comparto”; solo “Interventi spot che sanno – scrive Libera – di lottizzazione politica”. Contro la “teoria della politica presente ovunque e al di sopra delle regole” richiama trasparenza e buona organizzazione che – dice - sono venuti a mancare in questi ultimi due anni”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: