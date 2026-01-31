Finanziamento pubblico ai partiti, ecco gli stanziamenti per il 2026

È di 1.588.079,16 euro lo stanziamento pubblico ai partiti sammarinesi previsto per il 2026. La somma, come prevede la legge 170 del 2005, è "pari al 2,5 per mille delle entrate del Bilancio Preventivo, detratte le partite di giro ed i mutui a pareggio" e viene corrisposta in rate mensili alle forze politiche che hanno rappresentanti in Consiglio. Dal 2012 il contributo dello Stato è ridotto del 10% in ottica di contenimento della spesa.

Nel dettaglio la somma viene suddivisa per il 75% in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell’ambito delle rispettive liste e per il 25% in parti uguali fra i partiti e movimenti "che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno tre consiglieri".

Così la quota maggiore è destinata al Pdcs che, con i suoi 22 consiglieri quest'anno riceverà poco più di 41mila euro al mese per un totale di 493.438,92 euro. Al secondo posto il gruppo Libera-Ps con 255.227,04 euro per 10 consiglieri. Psd e Rf con 8 consiglieri a testa riceveranno 215.525,04 euro. Domani Motus Liberi che ha 4 consiglieri riceverà 136.121,04 euro mentre Alleanza Riformista e Rete riceveranno 116.270,04 euro con i loro 3 parlamentari ciascuno. Anche le due consigliere indipendenti, Giovanna Cecchetti e Michela Pelliccioni, come gruppo misto riceveranno ciascuna 19.851.00 euro, ai quali si aggiungeranno i gettoni previsti dalla presenza ai lavori consiliari come per tutti i parlamentari.

Tutti i partiti e i consiglieri indipendenti sono poi tenuti a rendicontare i propri bilanci che vengono vagliati dal Collegio per la revisione dei Bilanci presentati dai Partiti e dai Movimenti Politici e poi pubblicati sul sito del Consiglio Grande e Generale.

Tornando agli stanziamenti, quello del 2026 è il più ricco dal 2016, ultimo anno con il raddoppio elettorale prima della sua eliminazione nel 2017. In quella occasione i partiti ricevettero 2.214.479,77 euro. Nel 2025 invece lo stanziamento è stato di 1.508.434,92 euro, in calo di 20mila euro rispetto al 2024. Nel 2021 il picco minimo degli ultimi 10 anni, con 1.093.637,52 euro. Un'oscillazione dovuta alla natura stessa del contributo, legata in modo percentuale all'andamento delle entrate pubbliche.











