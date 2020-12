INTERVISTA Finanziaria, Gatti al Tg San Marino: “Il Paese ha le caratteristiche per sfruttare le fasi di ripartenza” Per il segretario alle Finanze, la soluzione del 5-ter è il punto di forza della manovra: “Abbiamo dato la possibilità a Carisp di avere utili”

In collegamento in diretta, dal Kursaal, al Tg San Marino, il segretario alle Finanze Marco Gatti ha sottolineato come la soluzione del “5-ter” sia il vero “punto di forza” della finanziaria. Il 5ter – ha spiegato – era un “provvedimento che dava la possibilità di spalmare una svalutazione su dei crediti in un lungo periodo” ed era “soluzione che non aiutava Cassa di Risparmio”. “Noi – ha affermato – abbiamo trovato una soluzione differente che darà la possibilità a Carisp di avere degli utili”.

Sul timore della popolazione sulla tenuta dei conti pubblici, il segretario Gatti ha sottolineato come “il nostro, essendo un piccolo Paese, abbia le caratteristiche per sfruttare le fasi di ripartenza”. Si tratta di partire sul solido e con questa finanziaria – ha rimarcato - “abbiamo costruito le prime fondamenta”. Da una previsione di 60 milioni di euro di mancate entrate nel 2019, “riusciremo, nel 2021 a recuperale e a fare una buona gestione delle spese, destinandole al meglio”.

Infine l'apprezzamento da parte di Gatti del contributo arrivato dalle opposizioni, anche se – ha sottolineato – ci sono delle distanze di impostazioni. “Dove abbiamo ritenuto che le proposte fossero migliorative, le abbiamo accolte”, ha concluso l'intervista.

