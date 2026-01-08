Fine vita: Associazione Emma Rossi illustra il pdl alla Reggenza

Davanti ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, per spiegare le ragioni e i punti qualificanti del testo, che reca le “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita”, depositato lo scorso 19 dicembre e sostenuto da 210 firme raccolte in tre giorni, segno di un dibattito più che mai vivo in territorio. L'Associazione Emma Rossi dettaglia cinque elementi e principi, alla base: l'autodeterminazione della persona per quanto attiene ai trattamenti sanitari; la garanzia di poter esprimere, previa informazione da parte del medico sulle conseguenze e le possibili alternative, il rifiuto o la rinuncia a trattamenti sanitari, anche se necessari alla sopravvivenza.

Ancora, le cure palliative come parte integrante del diritto alla salute, nella convinzione – spiega l'Associazione - che esistono pazienti inguaribili, ma non ci sono pazienti incurabili e deve essere fatto di tutto per garantire al malato la migliore qualità di vita possibile fino al suo ultimo giorno. Poi le disposizioni anticipate di trattamento sanitario - vale a dire, il testamento biologico - che consente a chiunque capace di intendere e di volere di dettare le proprie volontà in merito ai trattamenti cui essere sottoposto oppure no, nel caso in cui perda la capacità di autodeterminarsi. Infine, le disposizioni sulla donazione di organi o tessuti a scopo di trapianto o ricerca. Nel ringraziare la Reggenza per l'attenzione, la sensibilità e “l'impegno dichiarato ad avviare celermente l’iter consiliare”, l’Associazione Emma Rossi apre al confronto con i Gruppi Consiliari su finalità e scelte contenute nel progetto di legge, anche in vista del dibattito in Consiglio Grande e Generale.







