Fine vita, Associazioni laicali scrivono ai partiti: puntare su cure palliative, hospice e obiezione

Hanno inviato a tutte le forze politiche osservazioni, proposte e una richiesta di confronto sul tema del fine vita le Associazioni laicali della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Chiedono un “confronto serio e rispettoso” sull'argomento e ribadiscono la loro posizione. Cure palliative e accompagnamento dell'individuo fino al termine naturale dell'esistenza sono “la vera risposta”, scrivono.

“Comprendiamo bene la difficoltà di affrontare la malattia grave o incurabile – sottolineano in una nota – ma riteniamo che la risposta non possa essere la proposta della morte”. Fondamentali, invece, “la vicinanza e l'accompagnamento amorevole”. La struttura ospedaliera, ricordano, “è sempre riuscita a esprimere una grandissima umanità, anche nei momenti più difficili della vita dei malati”.

Sul fronte parlamentare si attende la futura discussione del tema in Consiglio, dopo la presentazione del progetto di legge promosso da Rete e quello dell'Associazione Emma Rossi. Cure palliative e terapia del dolore sono già disponibili sul Titano, ricordano le associazioni laicali che invitano a valutare la creazione di un hospice e invocano il diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario. Una società cresce, ribadiscono, “quando si mobilita per sostenere la fragilità e proteggere la vita”.







