CONSIGLIO GRANDE E GENERALE "Fine vita": in prima lettura i pdl dell'Associazione Emma Rossi e del movimento Rete

"Fine vita": in prima lettura i pdl dell'Associazione Emma Rossi e del movimento Rete.

I lavori del Consiglio Grande e Generale sono ripresi in mattinata con il comma unificato 21. In esame in prima lettura, due progetti di legge, su tematiche analoghe. Il primo, di iniziativa popolare, è stato presentato dall'Associazione Emma Rossi è riguarda le “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita”. La relazione introduttiva è stata letta in aula dalla presidente dell'Associazione Emma Rossi Patricia Busignani che ha auspicato massima condivisione. Il secondo pdl è stato presentato da Rete e riguarda testamento biologico e dignità di fine vita. Il capogruppo del movimento Emanuele Santi ha dichiarato che c'è disponibilità ad arrivare ad un testo unico e condiviso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: