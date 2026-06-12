Fine vita, la Commissione approva la legge di iniziativa popolare

Dodici voti favorevoli, tre astensioni. Con questo risultato la IV Commissione Consiliare Permanente approva il progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita, presentato dall'associazione Emma Rossi. Un traguardo storico che arriva al termine di due giornate intense, con momenti di convergenza e, nelle ultime ore, tensioni che hanno incrinato un clima fino ad allora costruttivo.

La mattinata era iniziata con un segnale incoraggiante: sull'articolo 9, quello sull'efficacia delle DATS, tutti i gruppi sottoscrivono un emendamento comune. Le DATS entrano in vigore quando la persona non è più in grado di esprimere il proprio consenso o versa in stato di incoscienza, accertata da un collegio di neurologo, psichiatra e specialista della patologia. Il medico curante resta fuori dal collegio ma deve essere consultato.

Un accordo costruito con pazienza, tra emendamenti ritirati e mediazioni sospese e poi ricomposte. Più rapido il passaggio sull'articolo 10, che conferma la possibilità di inserire nelle DATS la volontà di donare organi e tessuti. Poi arriva l'articolo 11. E tutto cambia. Al centro del confronto c'è il modulo delle DATS, lo strumento concreto con cui ogni cittadino potrà esprimere le proprie volontà. La maggioranza sceglie di non allegarlo alla legge e di affidarne la redazione a un futuro decreto delegato, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma.

Opposizioni e promotori chiedono invece che venga approvato oggi, insieme alla legge. Il dibattito si fa lungo, aspro, con sospensioni e mediazioni che riescono solo in parte a ricucire. È la presidente della Commissione, Denise Bronzetti, a mettere a verbale la riflessione più articolata. Lo fa con misura, ma senza lasciare spazio all'ambiguità. "Non sono solita prestarmi a quelli che talvolta vengono definiti giochi di fioretto", esordisce, "ma credo che ci siano due questioni che questa Commissione debba valutare".

La prima riguarda il metodo. Il Segretario di Stato ad interim Gatti, il giorno precedente, aveva dichiarato esplicitamente che il Governo aveva scelto di non intervenire nel merito di una legge di iniziativa popolare. Bronzetti raccoglie quella dichiarazione e la rilancia come criterio: "Il Governo ha mantenuto una posizione esterna, senza presentare emendamenti. Ora però affidiamo proprio al Governo il compito di emanare un decreto delegato". Una contraddizione che, a suo avviso, non può essere ignorata: "Questo rischia di far passare in secondo piano il ruolo dell'organo legislativo e dello stesso comitato promotore che ha esercitato un'iniziativa legislativa riconosciuta dal nostro ordinamento".

La seconda questione è tecnica, ma con implicazioni politiche precise. Bronzetti riconosce che il decreto delegato ha una sua logica, ma aggiunge che quella stessa flessibilità si sarebbe potuta ottenere approvando oggi un allegato e prevedendo che potesse essere successivamente modificato tramite decreto delegato. "È stata fatta una scelta diversa e di questo dobbiamo semplicemente prendere atto".

E c'è anche il rammarico per come si sia arrivati a questo punto. Fino a poche ore prima il clima era diverso — collaborativo, costruttivo, capace di trovare sintesi anche su nodi difficili. Si arriva al voto della legge e il segnale politico più netto della seduta lo dà Rete: il gruppo ritira il proprio progetto di legge parallelo e vota sì convintamente. "Essere qui, alla promulgazione della legge, ci rende fieri del lavoro fatto", dice Emanuele Santi. "Era una legge che volevamo da tempo". Non mancano le riserve — sulla maggioranza che "ha perso l'occasione di fare politica seria", sul modulo rinviato, sul fatto che "la DC non sia ancora pronta ad accettarlo" — ma la sostanza regge: "Il testo non stravolge i nostri principi". E una richiesta finale, diretta: "Su questa legge chiedo che ci sia una tregua. Le battaglie le faremo su altro".

Repubblica Futura e Domani Motus Liberi si astengono. Miriam Farinelli esce dall'aula "amareggiata": mancano le tutele per minori e persone incapaci, la pianificazione condivisa delle cure rischia di diluire le DATS, il modulo è stato prima annunciato, poi rimosso, poi rinviato. "Una legge di iniziativa popolare su un tema così delicato non dovrebbe partire da posizioni precostituite".

Gaetano Troina condivide il rammarico: "Con modalità di confronto diverse questo avrebbe potuto tranquillamente essere un voto favorevole". Riconosce però il valore della legge e ringrazia i promotori, in particolare per l'attenzione alle cure palliative. A nome della maggioranza, Luca Lazzari chiude con toni misurati: la legge non stravolge il testo originario, cerca l'equilibrio tra libertà di scelta e sistema di garanzie. "Riconosce che la cura non è solo trattamento sanitario”, e definisce la legge "equilibrata ma non ambigua, prudente ma non debole".

A chiudere, la voce di Patricia Busignani, portavoce dei promotori. Soddisfazione per il traguardo — "oltre un anno di lavoro, studio, dibattiti pubblici" — ma anche un disagio che non riesce a nascondere: "Sono imbarazzata e dispiaciuta che le forze politiche non siano state capaci di raggiungere l'unanimità su temi che esulano dalle contrapposizioni politiche". E un appello finale: "Cercate di essere maggiormente collaborativi, di ascoltarvi e cercarvi". La legge ora passa in seconda lettura. Con l'augurio che ci arrivi in fretta.







