Fine vita, Repubblica Futura: “Priorità a cure palliative, hospice e tutela dei soggetti più fragili”

Repubblica Futura ha depositato i propri emendamenti al progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita, al termine di un percorso di approfondimento e confronto con i promotori e con Rete. Il partito definisce il tema come una delle questioni più delicate per la società e critica la mancata apertura della maggioranza a un confronto politico più ampio.

RF apprezza l’obiettivo di garantire certezza giuridica e rispetto della volontà del paziente, sottolineando al contempo l’importanza di una cornice normativa per cure palliative e hospice. Il partito ribadisce che le cure palliative devono essere un diritto accessibile a tutti e auspica, per l'appunto, la rapida realizzazione dell’hospice promesso dal Governo.

Tra le proposte presentate figurano inoltre specifiche tutele per minori e persone incapaci di decidere autonomamente. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai casi che coinvolgono donne in gravidanza, per i quali si chiede una valutazione individuale basata su criteri clinici, etici e giuridici.







