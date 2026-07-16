FIORENTINO Fiorentino a confronto con la Reggenza: il valore del dialogo con il territorio I Capitani Reggenti a colloquio con la Giunta e la cittadinanza: dai problemi quotidiani dei parcheggi e dei rifiuti fino ai piccoli cantieri per lo sport e la socialità.

Un’ora e mezza di confronto e la sensazione di accorciare le distanze tra il vertice dello Stato e il territorio. La presenza dei Capitani Reggenti – ha sottolineato il Capitano di Castello Marco Gattei – è stata un’occasione preziosa per riflettere su realtà locali che sono il primo, fondamentale tramite tra le istituzioni e la collettività. L'incontro è servito anche a fare il punto sui cantieri in corso nel Castello.

Al cimitero è attivo un delicato intervento di alcuni loculi che avevano subito cedimenti strutturali: una manutenzione straordinaria che ha richiesto lo spostamento temporaneo delle tombe, ma che permetterà di recuperare diversi ossari, fondamentali per accogliere le cremazioni, oggi molto più richieste rispetto al passato. Spazio poi allo sport e alla socialità. Al campetto delle scuole elementari è in corso la sostituzione della rete di protezione, ormai decisamente rovinata, con l'obiettivo di completare i lavori la prossima settimana. Intervento rapido anche al campo da bocce, dove si erano create profonde buche nel manto che rendevano impraticabile. In questo caso, in attesa di un lavoro più pesante in autunno, la scelta è stata quella di tamponare rapidamente per non bloccare la stagione estiva.

Durante il faccia a faccia con i Capi di Stato, i cittadini hanno preso la parola per porre l'accento sui problemi che da tempo attendono una risposta. Su tutti, la cronica carenza di posti auto nella zona sportiva: "Purtroppo abbiamo quell'area che attorno non ha nessuna zona di parcheggio – spiega Gattei – e ogni volta che c'è una partita o un'iniziativa le persone sono costrette a parcheggiare in strada". Per sbloccare la situazione, la Giunta è già al lavoro: "Stiamo cercando delle soluzioni individuando delle aree attorno; c'è un capannone dove ci sono delle aree che potrebbero essere usate per ricavare posti auto pubblici per le partite e per le varie feste". Tra le altre richieste presentate dai residenti, anche un dettaglio pratico legato alle temperature estive: l'appello a svuotare con maggiore frequenza i bidoni dei rifiuti nelle aree pubbliche per evitare disagi dovuti al caldo.

Infine, riflettori puntati sulla tradizionale Festa del Castello, in programma dal 24 al 26 luglio: tre giorni di eventi tra celebrazioni religiose, musica anni '80 con dj set, stand gastronomici e l’attesa, goliardica corsa delle caratelle lungo via Corbelli.

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