REAZIONI POLITICHE

Firma Accordo Ue, le congratulazioni di De Pascale: "Emilia-Romagna continuerà a essere partner strategico"

L'intesa siglata, si legge in una nota, è "motivo di grande gioia anche per l'intera comunità emiliano-romagnola"

Firma Accordo Ue, le congratulazioni di De Pascale: "Emilia-Romagna continuerà a essere partner strategico".

Dopo la firma dell'Accordo con l'Ue, dalla Regione Emilia-Romagna arrivano le congratulazioni del presidente Michele De Pascale. L'intesa siglata, si legge in una nota, è "motivo di grande gioia" anche per l'intera comunità emiliano-romagnola. “Come Regione - sottolinea De Pascale - abbiamo sempre sostenuto con convinzione il buon esito di questo lungo e articolato percorso negoziale". L’ingresso di San Marino nel mercato unico, prevede il governatore, "moltiplicherà le opportunità di crescita, innovazione e cooperazione per l’intero sistema economico e sociale del nostro territorio". "L'Emilia-Romagna - conclude - continuerà a essere un partner strategico per il futuro". 

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