Firma Accordo Ue, Repubblica Futura: "Asse su cui sviluppare il futuro"

Tra le forze politiche intervenute dopo la firma dell'Accordo di associazione con l'Ue, Repubblica Futura parla di "un punto fondamentale da cui costruire un nuovo quadro di relazioni per garantire sviluppo e prosperità ai cittadini e alle imprese del nostro Paese". Si tratta del risultato di anni di lavoro, ricorda il partito, che ha attraversato diversi governi. "Repubblica Futura - si legge nella nota - ha dato il proprio contributo sia in posizioni di governo che di opposizione. Riteniamo che lo sviluppo e l’intensificazione delle relazioni con l’Unione europea sia l’asse su cui sviluppare il futuro delle nostre relazioni internazionali".



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