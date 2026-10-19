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Firma Accordo Ue, senatrice Spinelli: "Momento importante per il Paese e le comunità vicine"

19 ott 2026
Firma Accordo Ue, senatrice Spinelli: "Momento importante per il Paese e le comunità vicine"

La senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli, si complimenta con il Governo sammarinese per la firma dell'Accordo di associazione con l'Ue. La novità, per Spinelli, è destinata "ad aprire nuove prospettive per cittadini, imprese e territori", per un risultato "che premia un lavoro diplomatico e istituzionale lungo e complesso". La senatrice ricorda il suo sostegno al percorso di integrazione. L'intesa, prosegue, "segna un momento importante per il Paese e per tutta la comunità che vive e lavora a cavallo dei nostri confini".

Leggi il comunicato stampa integrale 




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