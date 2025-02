DOMANI MOTUS LIBERI Firma CPI, "Messa in discussione nuovamente la neutralità di San Marino" Per il partito di opposizione il Titano deve approfondire e ponderare nei consessi internazionali, a cominciare dall'Accordo di Associazione Ue

'Frettolosa e poco lungimirante' la firma della dichiarazione a difesa della Corte Penale Internazionale per Domani Motus Liberi: una nuova compromissione della neutralità del Paese. "Non intendiamo chiaramente mettere in discussione né il ruolo della Corte Penale Internazionale né tanto meno i principi, i diritti ed i valori - scrive in una nota -... in un contesto globale è il tempo dell’approfondimento, del coraggio e del buon senso. Avremmo preferito vedere un Paese espressione di tutto questo, non la solita applicazione del principio del “fan tutti così”.

Per il partito di opposizione San Marino deve muovere in questo senso nei vari consessi internazionali, a cominciare dall'Accordo di Associazione Ue, sul quale "rimaniamo convinti che, in ogni caso, sarà necessario un coinvolgimento dell’intera popolazione, che oggi più che mai ha il diritto di esprimersi".

Resta sfuocato "il ruolo che San Marino si potrà ritagliare sul piano internazionale, l’identità economica che intende presentare e proporre, il percorso di investimenti, la regolamentazione e le infrastrutture. 'Prima si firma, poi vediamo' dice il Governo: ebbene, noi continuiamo a chiederci se un qualunque cittadino, dovendo firmare un contratto che mettesse in ballo il futuro della sua famiglia, si porrebbe in questa modalità o vorrebbe sapere prima cosa succederà dopo aver firmato".

