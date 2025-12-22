VISITA SUL TITANO Firmata nuova intesa tra San Marino e Malta: "Con il dialogo contribuiamo alla pace" Il Presidente del Parlamento maltese visita la Repubblica. Principale novità: l'accordo tra Consiglio e Camera dei Rappresentanti

30 anni di relazioni diplomatiche e un impegno comune negli eventi e nelle sedi internazionali. San Marino e Malta rafforzano il loro legame aggiungendo un ulteriore tassello: la firma di un memorandum d’intesa che ufficializza i rapporti tra i rispettivi parlamenti, il Consiglio Grande e Generale e la Camera dei Rappresentanti. Sul Titano la visita del presidente del parlamento maltese Angelo Farrugia, accolto in mattinata a Palazzo Begni dal segretario agli Esteri Luca Beccari. Dopo il colloquio bilaterale, Farrugia ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Tra i temi principali della visita: il percorso di integrazione europea per San Marino.

"I nostri Paesi - commenta Farrugia - pur diversi per storia e tradizioni, condividono una visione simile: quella di Stati che, attraverso il dialogo, la diplomazia e il multilateralismo sanno contribuire in modo concreto alla pace, alla stabilità e al benessere dei loro cittadini".

"I legami tra i nostri due Stati - afferma Beccari - si fanno ancora più forti. San Marino è prossimo a entrare in una nuova dimensione di rapporti con l'Unione europea. Malta, oltre ad averci sempre sostenuto, oggi ha confermato la sua disponibilità a essere un valido partner di accompagnamento".

A Palazzo Pubblico l'udienza dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. E la lectio di Farrugia proprio sui temi dell'Ue, con l'invito a rafforzare i valori fondanti del progetto europeo. Dalla Reggenza un riferimento all’appoggio di Malta, nel tempo, nel percorso di associazione con, sullo sfondo, la condivisione dei valori del continente. A conclusione, la firma del memorandum tra i parlamentari dei due Paesi.

Nel servizio le dichiarazioni di Angelo Farrugia (presidente Camera dei Rappresentanti Malta) e Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri)

