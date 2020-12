Firmati i contratti per il prestito ponte di 150 milioni, erogazione prevista per la prossima settimana

Terminate le procedure amministrative interne, il Governo ha proceduto alla firma dei contratti per il prestito ponte di 150 milioni di euro dalla società americana Cargill Financial Services International. La conferma arriva dal Segretario di Stato per le Finanze: "Entro la prossima settimana - afferma Marco Gatti - dovrebbe essere fatta l'erogazione, che sarà in un'unica tranche. Ciò consentirà allo Stato - aggiunge - di portare avanti le politiche di sviluppo per il Paese ma soprattutto di sostenere l'economia, in parte probabilmente anche con i necessari ristori alle attività, in questa fase particolarmente delicata dovuta alle maggiori restrizioni imposte per il contenimento della pandemia".