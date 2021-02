ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO Firmato l'accordo per lo stabilimento a San Marino del centro studi della Pam

Sottoscritto a Palazzo Begni l'accordo per lo stabilimento a San Marino di una sede della Pam, l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, che avrà in Repubblica un centro studi internazionali. Ad apporre la firma il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari e il Segretario della Pam Sergio Piazzi. A suggellare l'evento la presenza di una ampia delegazione dell'organizzazione, con il Presidente onorario Francesco Maria Amoruso, la vicepresidente Yana Chiara Ehm e il presidente della commissione speciale antiterrorismo, onorevole Gennaro Migliore. Per San Marino presenti i segretari di Stato Elena Tonnini, Teodoro Lonfernini e Stefano Canti ed i membri della delegazione della Repubblica presso l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco Mussoni, Denise Bronzetti e Adele Tonnini.

[Banner_Google_ADS]



Nel video i commenti del segretario generale Sergio Piazzi e del Segretario agli Esteri Luca Beccari

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Affari Esteri



I più letti della settimana: