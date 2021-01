Firmato l'accordo sulla Doppia Imposizione con la Repubblica Ceca

All'accordo sullo scambio di informazioni fiscali con la Repubblica Ceca, firmato a Praga nel novembre 2011, oggi si è aggiunto quello per l’Eliminazione della Doppia Imposizione. A firmarlo il Segretario agli Esteri Luca Beccari, accompagnato dall’Ambasciatore sammarinese nel Paese, Pietro Giacomini, e dai funzionari della Missione di San Marino a Roma, con l’Ambasciatore ceco Václav Kolaja. Per Beccari l'accordo “segna un ulteriore passo verso l’intensificazione dei rapporti diplomatici con la Repubblica Ceca, allacciati nel 1993”.





Durante l'incontro sono state discusse le rispettive strategie nella gestione dell’emergenza sanitaria, oltre alle reciproche possibilità di investimento e alle opportunità relative al percorso di associazione della Repubblica di San Marino all’Ue. Il Segretario di Stato Beccari, che prolungherà la sua permanenza a Roma per ulteriori appuntamenti diplomatici, ha colto l'occasione per ringraziare nuovamente le Autorità ceche per la donazione, dello scorso aprile, di mascherine e materiale sanitario.