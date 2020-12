LAVORI CONSILIARI Fissata riunione dell'Ufficio di presidenza. A seguire riprenderà il dibattito sul bilancio Convocata per il primo pomeriggio di oggi al Kursaal

Convocata per il primo pomeriggio di oggi una riunione dell’Ufficio di Presidenza presso Palazzo Kursaal. Con una nota le opposizioni avevano comunicato di aver inoltrato una richiesta in tal senso alla Reggenza "per affrontare le tematiche contingenti riguardanti le disposizioni italiane che coinvolgono la Repubblica di San Marino".

A seguire riprenderà il dibattito consiliare per l'approvazione della legge di bilancio previsionale. La discussione sulla Finanziaria si era fermata agli articoli relativi agli incentivi per il settore dell'edilizia eco-sostenibile. Nel frattempo, in attesa dell'arrivo del prestito ponte, il Congresso di Stato ha autorizzato la stipula dei contratti di finanziamento per 17 milioni e 500mila euro totali. Il finanziamento, spiega il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, servirà per le spese necessarie, dall'Iss fino a quelle per gli stipendi.

