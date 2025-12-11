ELEZIONI GIUNTE DI CASTELLO Fissato il giuramento dei nuovi Capitani di Castello e delle Giunte Domenica alle 17:00 l'ufficializzazione degli esiti del voto del 23 novembre. Il Segretario Belluzzi in Commissione Interni: "Ritardo dovuto al riconteggio dei voti a Domagnano"

Domenica prossima alle 17:00 ci sarà il giuramento dei Capitani di Castello e dei membri di Giunta eletti dai sammarinesi il 23 novembre scorso. Lo ha comunicato in Commissione Interni il Segretario di Stato Andrea Belluzzi rispondendo al consigliere Maria Luisa Berti. Il responsabile degli Interni ha spiegato che il ritardo nella convocazione per il giuramento - partita ieri - è dovuto al ricorso alla Giunta permanente per le elezioni della lista sconfitta a Domagnano per soli 10 voti. Il riconteggio delle schede ha confermato la vittoria della lista di Roberta Cecchini, con leggere modifiche a favore della stessa lista.

