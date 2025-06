Fitch: outlook di San Marino "positivo"

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha reso noto che l’agenzia Fitch Ratings ha rivisto l’outlook della Repubblica di San Marino da "stabile" a "positivo", confermando il rating sovrano a BB+.

Tra i principali fattori considerati da Fitch vi è la significativa riduzione dei crediti deteriorati nel sistema bancario, passati dal 56,2% del 2022 al 19% del 2024, grazie anche ad un efficace processo di cartolarizzazione – anticipato il rimborso del 50% delle obbligazioni senior – e di interventi mirati di svalutazione che hanno ridotto i crediti deteriorati netti, nel marzo di quest'anno, al 12,1%.

Inoltre il debito pubblico mostra una tendenza in calo, con l’obiettivo governativo di scendere sotto il 60% del PIL nel medio termine.

Fitch segnala anche il contenimento dei disavanzi pubblici, mantenuti sotto l’1%, e valuta positivamente la capacità di San Marino di rifinanziare l’eurobond in scadenza nel 2027 con ricorso al debito interno per il biennio 2025-2026.

La valutazione è rafforzata da solidi indicatori macroeconomici: alto reddito pro capite, buone performance dell’export e una solida posizione di creditore netto. La crescita prevista per il 2024 è dello 0,7%.

Un ulteriore elemento strategico è rappresentato dalla prossima firma dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, che apre nuove prospettive di sviluppo e integrazione economica.

La Segreteria di Stato esprime dunque soddisfazione per l’analisi di Fitch che riconosce l’efficacia delle politiche pubbliche adottate.

“Il miglioramento dell’outlook – commenta Alleanza Riformista – è un segnale forte, che testimonia come il lavoro svolto stia producendo effetti tangibili e come San Marino sia percepito sempre più come un Paese credibile, competitivo e capace di guardare al futuro con determinazione”.