Fitch: rating BB+ confermato, outlook "positivo"

Rating confermato a BB+, outlook rivisto da “stabile” a “positivo”. Fitch dunque prevede per San Marino una prospettiva favorevole, basata su una serie di fattori. Tra i principali vi è la significativa riduzione dei crediti deteriorati nel sistema bancario, passati dal 56,2% del 2022 al 19% del 2024, grazie anche ad un efficace processo di cartolarizzazione ed interventi mirati di svalutazione che hanno ridotto i crediti deteriorati netti, a marzo 2025, al 12,1%. Inoltre il debito pubblico mostra una tendenza in calo, con l’obiettivo del Governo di scendere sotto il 60% del PIL entro la fine del 2026 Fitch segnala anche il contenimento del disavanzo, mantenuto sotto l’1%, e valuta positivamente la capacità di San Marino di rifinanziare l’eurobond in scadenza nel 2027 con ricorso al debito interno per il biennio 2025-2026.

L'analisi è rafforzata da solidi indicatori macroeconomici: alto reddito pro capite, buone performance dell’export e una solida posizione di creditore netto. La crescita prevista per il 2024 è dello 0,7%. Un ulteriore elemento strategico è rappresentato dalla prossima firma dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, che apre nuove prospettive di sviluppo e integrazione economica. Per quel che riguarda le vulnerabilità del sistema Fitch afferma che il rating BB+ è appesantito da un elevato debito pubblico e dalle vulnerabilità del settore bancario, dalle dimensioni molto ridotte dell'economia e dalla limitata capacità amministrativa che si riflette sulla qualità dei dati, e dal basso potenziale di crescita.

La Segreteria Finanze accoglie con soddisfazione la revisione positiva dell’outlook da parte di Fitch, considerandola una conferma della validità delle politiche economiche adottate. Il risultato rappresenta un segnale incoraggiante e – afferma in una nota la Segreteria - “una risposta concreta alle recenti polemiche politiche”. “Il miglioramento dell’outlook – commenta Alleanza Riformista – è un segnale forte, che testimonia come il lavoro svolto stia producendo effetti tangibili e come San Marino sia percepito sempre più come un Paese credibile, competitivo e capace di guardare al futuro con determinazione”.