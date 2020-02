GINEVRA Fitta agenda di colloqui bilaterali per il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari

Incontri al vertice per il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, a Ginevra insieme alla Reggenza per la Conferenza Onu sui diritti umani.

Lo stretto legame tra San Marino e Andorra confermato, ancora una volta, dalla bontà delle relazioni bilaterali. Al centro dell'incontro con il Ministro degli Esteri andorrano Maria Ubach Font il comune percorso verso l'Accordo di Associazione con l'Unione europea in attesa di approfondire lo stato dei negoziati nel corso della riunione tripartita inseme a Monaco già in programma sul Titano il 12 marzo prossimo. Si pensa poi di accrescere la cooperazione in materia fiscale tra i due piccoli Stati attraverso un'intesa per evitare le doppie imposizioni e non si esclude di poter concludere anche un Memorandum d'Intesa per istituzionalizzare la collaborazione in tutti gli ambiti di reciproco interesse. Il Ministro Ubach è stato infine insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine equestre di Sant’Agata.

Ottime relazioni anche con Malta che attraverso il Ministro degli Affari Esteri Evarist Bartolo ha ribadito alla Repubblica a proposito del percorso di associazione con l’UE il proprio sostegno mettendo a disposizione esperienze di implementazione dell’acquis comunitario. Si guarda anche al rafforzamento dei rapporti bilaterali attraverso la stipula di nuovi accordi in materia economica.

Colloqui improntati alla massima stima e collaborazione inoltre con il Ministro degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis che con Beccari si è confrontato sulle intese bilaterali in atto fra i due Paesi e su temi di reciproco interesse. Confermata la visita ufficiale del Ministro Elvetico a San Marino il 30 settembre 2020. Cassis il 1° ottobre sarà quindi l'oratore ufficiale alla Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti.

Ultimo confronto, nel pomeriggio, con il Ministro degli Affari Esteri del Liechtenstein, Katrin Eggenberger la quale, a proposito di Europa, ha assicurato ampia disponibilità ad uno scambio di esperienze soprattutto nel settore bancario e finanziario e nella lotta al riciclaggio.



Foto Gallery Gli incontri bilaterali

