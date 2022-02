CONGRESSO DI STATO Flessione dei contagi: il Governo valuta di allentare le restrizioni

Sotto la soglia psicologica dei 1000 positivi attivi per la prima volta da fine dicembre scorso. Flessione nei contagi, dunque, che sembra possa condurre nelle prossime settimane verso un allentamento delle misure restrittive previste dal decreto in vigore, senza prescindere comunque dalle indicazioni del Gruppo per le emergenze.

Sanità e collaborazioni internazionali al centro degli incontri di Dubai con INDEX holding. Allo studio cooperazioni, anche in termini di finanziamento, sia per il nuovo ospedale sia per alcuni progetti: una Accademia internazionale sulla robotica chirurgica e un progetto di genomica a cui ci si sta dedicando insieme al Direttore dell'Iss Bevere, e che coinvolge – si è detto - una società con sede a San Marino e a Dubai”.

A proposito di Bevere, il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta replica alle "insinuazioni di privilegi e prebende" riferiti al nuovo Direttore, il quale – fa sapere - “sta cercando un appartamento perché vuole risiedere in territorio e si sposta con i mezzi pubblici”.

In Congresso accolta inoltre con favore la lettera del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in risposta al messaggio dei Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini a seguito della sua rielezione. “Valore aggiunto nei rapporti tra i due Stati”.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, infine, interviene sull'appello per la chiusura della filiale di Carip di Chiesanuova, lanciato dal Capitano Marino Rosti che dice: “Siamo sempre più abbandonati”. Rosti pronto anche a rimettere il proprio mandato. "Nessuno abbandona nessuno. Rassicuriamo Capitano e cittadini, - dice Lonfernini -, ci interesseremo alla questione senza tuttavia interferire nell'autonomia di gestione che spetta solamente alla banca. Valuteremo le proposte che saranno avanzate".

Nel video le interviste ai Segretari di Stato Roberto Ciavatta e Teodoro Lonfernini.

