UDIENZA FMI, verso la dichiarazione conclusiva della missione "article IV". Primi bilanci di fronte alla Reggenza

Alle battute finali la visita 'article IV' degli esperti del Fondo Monetario Internazionale: oggi l'incontro a Palazzo Pubblico con la Reggenza. Primi bilanci di due settimane di incontri e approfondimenti con tutte le espressioni del mondo economico-finanziario dai quali delineare un quadro aggiornato sui punti di forza e le criticità del Paese, fornendo mirate raccomandazioni.

Si mantiene forte la performance economica sammarinese sulla scia della ripresa post pandemica, iniziata lo scorso anno, con l'occupazione che ha raggiunto il livello più alto in un oltre un decennio e il sistema bancario che registra un aumento dei depositi e migliora la liquidità – ricorda il capo missione Borja Gracia. Ad incidere è tuttavia il difficile contesto globale fortemente condizionato adesso dalla guerra russo-ucraina: dal caro-energia, seppur il Titano – fa notare Gracia - “è stato in grado di assicurarsi prezzi di importazione più bassi rispetto alla maggior parte dei Paesi europei” - all'inflazione in salita che erode i redditi delle famiglie e i profitti delle imprese.

Insomma, complessità che San Marino per gli esperti di Washington dovrà saper affrontare puntando sulle riforme: bene pensioni e lavoro, da attuare dal 2023, ma non bastano. Il Fondo sollecita in buona sostanza, anche la riforma fiscale come pure, contestualmente, l'emissione di eurobond in modo da anticipare la discesa della curva del debito e rafforzare la sostenibilità del bilancio. Sfide a cui in Governo non intende sottrarsi.

L'auspicio dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta è che “la relazione conclusiva di questa missione possa nuovamente rappresentare un utile strumento di confronto per la prosecuzione del percorso di interventi economici-finnaziari già avviati dal Governo e destinati al riposizionamento del Paese in una rinnovata chiave di lettura” sulla scena internazionale.

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: