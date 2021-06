Focus di Rete su cannabis, unioni civili e incontri romani. Il pubblico chiede di green pass e Sputnik

Nella post consiliare, Rete illustra le opportunità derivanti dalla legge che regola la cannabis a scopi terapeutici. Diverse imprese hanno già manifestato interesse e per San Marino si aprono nuove possibilità di business. Sono stati già avviati confronti con lo Stabilimento farmaceutico di Firenze per instaurare una vera e propria partnership, già codificata – ricorda Gloria Arcangeloni - in un accordo sottoscritto con il Ministero della Salute italiano. Poi focus su unioni civili, incontri romani e progetto di legge su tutela e promozione della salute sessuale e riproduttiva della popolazione sammarinese depositato un paio di settimane fa.







All'interno c'è l'articolo sull'interruzione volontaria di gravidanza ma non è su questo aspetto che si focalizza il movimento, rimarcando come la normativa affronti a 360 gradi la sessualità dei cittadini, prevedendo tra le altre cose l'istituzione di un consultorio, dell'assistente sessuale per disabili e la riduzione della monofase per determinati articoli come ad esempio contraccettivi, prodotti femminili e pannolini per bambini. Le domande del pubblico, però, si concentrano su covid, tamponi, green pass e riconoscimento dello Sputnik. Tanti i dubbi in un momento che vede San Marino analizzare i dati, seguendo con attenzione l'andamento dei contagi nel mondo, anche alla luce dell'impennata della variante Delta in Israele e Gran Bretagna. Nonostante il Titano sia Covid free, le istituzioni sanitarie "non dormono sugli allori – assicura Rete - ma stanno valutando prospettive per il futuro, a partire dalla possibilità di una terza dose di vaccino".