Focus sul problema casa e partnership con l'Arabia Saudita per le infrastrutture

Nella seduta del Congresso di Stato – ha riferito il Segretario al Lavoro Alessandro Bevitori - “registrata la tenuta e la grande disponibilità della maggioranza” nel sostenere i recenti passaggi in Consiglio, con la ratifica dei decreti che – ha affermato - “rappresentavano un lascito non leggero” dalla precedente legislatura. Grande attenzione, ora, da parte del Governo, al problema casa, con il Segretario di Stato Ciacci Matteo che – ha detto Bevitori – è molto attivo nella gestione di questa situazione, per dare risposte concrete anche sul tema affitti “ormai fuori controllo”. Governo al lavoro anche sul bilancio previsionale che - ha ribadito Bevitori – sarà prettamente tecnico, con un provvedimento separato per gli elementi programmatici. Pedini Amati, reduce dal World Travel Market di Londra, ha anche riferito di positivi incontri con i Ministri del Turismo di numerosi paesi, compresa l'Arabia Saudita con cui resta confermata l'intenzione di una proficua collaborazione per investimenti in infrastrutture, a condizioni privilegiate.