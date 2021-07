VERIFICA DI MAGGIORANZA Focus sulle criticità: “Il Governo va avanti ma vanno migliorate le modalità di confronto in merito alla produzione normativa”

Lo strappo apparente tra le forze di maggioranza ad oggi si ricuce nel segno della mediazione. Positivo l'esito del primo incontro di verifica, riferisce Rete, che lo aveva sollecitato per sondare – si era detto - la sussistenza o meno “delle condizioni per andare avanti con il Governo dei 44”. Un confronto – riporta oggi la stessa maggioranza con una breve nota congiunta – incentrato “sulle modalità con le quali proseguire il percorso di riforme necessarie al Paese, sui nodi da sciogliere e per dare maggiore celerità e concretezza all’azione del governo”.

Rete, Dc, DML ed NpR confermano, dunque, la volontà “di continuare assieme”: avanti, quindi, con il programma di Governo, ma è stata riconosciuta in maniera condivisa, proprio per evitare frizioni o di “perdere pezzi nelle Commissioni e in Consiglio”, la necessità di concertare meglio la produzione normativa.

La prossima settimana ancora approfondimenti sui nodi più critici: i confronti proseguiranno per sviscerare i temi, uno ad uno, “ma l'obiettivo – ribadiscono – è quello di andare avanti, tenendo saldo il Governo”. Intanto nella Commissione Finanze che si aprirà lunedì, prima prova di compattezza con tutte le forze di maggioranza già pronte a procedere all'approvazione del Progetto di Legge sulle cartolarizzazioni, “per dare uno strumento tecnico utile – sottolineano - a rispondere ad uno dei problemi che continuano a minare la stabilità finanziaria del Paese, al fine di eliminare le distorsioni emerse dal recente passato”.

