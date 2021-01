VERTICE MAGGIORANZA - GOVERNO Focus sulle linee strategiche prioritarie: obiettivo, mettere in sicurezza e dare prospettiva al Paese Si lavora ad una agenda di interventi da presentare a opposizioni, parti sociali e associazioni datoriali

“Nessuna verifica di Governo, bensì un confronto sulle linee strategiche prioritarie per il Paese, all’inizio di un nuovo anno che - dopo mesi di prevalente gestione dell’emergenza sanitaria -, vuole essere improntato sul raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo e alla stabilità economica”. Così Partito Democratico Cristiano Sammarinese, RETE, DOMANI - Motus Liberi e Noi per la Repubblica sull'incontro che ha impegnato per l'intera giornata a Palazzo Begni una rappresentanza dei Gruppi Consiliari di Maggioranza e i membri del Congresso di Stato.

“Il lavoro di oggi – precisano - permetterà di presentare una agenda di interventi sulla quale siamo pronti ad avviare i necessari confronti con opposizioni, parti sociali e associazioni datoriali”. La sfida – ribadisce la Maggioranza - oggi non è solo recuperare il terreno perso a causa del COVID ma mettere in sicurezza e soprattutto dare prospettiva al Paese”.

