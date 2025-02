Fondi europei: 175.000 euro per lo sviluppo del turismo religioso

San Marino punta sul turismo spirituale con il progetto "Sacred Horizons: A Journey Through Spiritual Europe", per il quale ha presentato la delibera di adesione al bando di finanziamento della European Travel Commission. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha illustrato l’iniziativa nell’ultima seduta del Congresso di Stato, evidenziando il ruolo di San Marino come ente capofila e coordinatore del consorzio internazionale.

Il progetto coinvolge partner prestigiosi come la Regione Emilia Romagna, il Ministero della Cultura della Grecia, l’Ente del Turismo dell’Isola di Arbe e gli Assessorati al Turismo dei Comuni di Assisi, La Verna e Loreto. Se assegnati, i fondi europei, pari a 175 mila euro, saranno destinati a campagne multimediali, roadshow e viaggi promozionali per operatori turistici e stampa, con un focus su mercati strategici come Stati Uniti, Canada e Brasile.

L’obiettivo è sviluppare un turismo sostenibile legato alla spiritualità, alla cultura e ai pellegrinaggi, valorizzando il patrimonio storico e religioso dei territori coinvolti. In un anno chiave come quello del Giubileo, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per San Marino di rafforzare il proprio ruolo nel turismo europeo, promuovendo i valori di sostenibilità e accoglienza.