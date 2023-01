Fondi europei per il turismo a San Marino: Pedini Amati firma l'accordo a Bruxelles

A siglare l'accordo il Segretario di Stato Pedini Amati e il direttore esecutivo della Etc Edoardo Santander. È stato l'atto finale di un percorso intrapreso da San Marino, in partnership con Emilia Romagna e Marche, con la partecipazione al bando CO – OP 2023 che prevede finanziamenti europei a fondo perduto – in questo caso 160mila euro, su 330 mila complessivi – per progetti di promozione turistica tra paesi membri Ue e paesi terzi come San Marino.

Pedini Amati e Santander hanno voluto dedicare la firma all'ambasciatore Mauro Maiani, deceduto improvvisamente lo scorso anno: fu lui infatti a gettare le basi per le relazioni che hanno permesso a San Marino di ottenere, in collaborazione con le regioni limitrofe, sia questo finanziamento che quello precedente col programma “Horizon 2022”.

Il progetto che ha permesso di accedere ai fondi del programma CO – OP 2023 è stato realizzato dalla Segreteria al Turismo, con la consulenza di Stefano Moroncelli e Massimo Feruzzi.

Pedini Amati, col suo staff, prima di lasciare Bruxelles ha completato nel pomeriggio la tornata di incontri programmati, vedendosi con una rappresentanza della regione Emilia Romagna. La strada è oramai aperta e si ipotizzano nuovi progetti condivisi per accedere ad ulteriori bandi e finanziamenti.