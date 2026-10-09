VERSO LA CONSULTA DELLE SEZIONI Fondiss, crescono i contributi: la sfida è migliorare i rendimenti per le pensioni di domani Al confronto del PDCS i dati sulla previdenza complementare: oltre 276 milioni investiti. Sul tavolo le proposte per una gestione più specializzata e una maggiore diversificazione

Più contributi da versare e una domanda decisiva: quanto riuscirà Fondiss a garantire per le pensioni di domani? Nell’ incontro del PDCS “Le scelte strategiche per il nostro Paese”, il confronto su previdenza e sicurezza sociale accende i riflettori sul secondo pilastro pensionistico. I dati ufficiali raccontano un sistema in forte crescita ma pongono un tema d'attualità: come valorizzare al meglio il risparmio dei lavoratori. Al 30 aprile 2026 il capitale investito ammontava a circa 277 milioni di euro.

Banca Centrale è depositaria dei fondi per legge, con funzioni di custodia e controllo. Circa il 97% del capitale è impiegato in depositi presso le quattro banche sammarinesi, con tassi tra l’1,84 e il 2,05%. Una concentrazione che pone il tema della diversificazione: cercare rendimenti migliori nel lungo periodo. Tra le proposte indicate dalla Segreteria con delega alla Previdenza figurano una nuova banca depositaria, un organo di gestione specializzato in finanza, una figura professionale per le funzioni attuariali e l’organizzazione dell’erogazione delle rendite vitalizie.

Intanto aumenta lo sforzo contributivo. Per i dipendenti – come previsto dalla Riforma pensionistica del 2022 - l’aliquota complessiva passa dal 5% del 2026 al 7% nel 2029: quattro punti a carico del lavoratore, tre del datore. La quota del dipendente sarà così doppia rispetto al 2025. Intanto la raccolta vola: nel 2025 le entrate contributive hanno superato i 33 milioni, oltre il 7% in più sul 2024. Aumentano anche le anticipazioni: 687, per oltre un 1.600.000 euro.

Il 62% riguarda spese sanitarie. Seguono prima casa e studi universitari. Risparmi destinati alla pensione che aiutano ad affrontare bisogni immediati. I dati presentati non segnalano un’emergenza di cassa. La sfida è trasformare i maggiori versamenti in una pensione complementare adeguata, attraverso una gestione capace di proteggere e far crescere il capitale.

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