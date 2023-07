Formazione in azienda per disoccupati con difficoltà, varato il regolamento

“Era un regolamento che ritenevamo importantissimo – commenta il Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini - e il fatto che questa mattina la Commissione per il Lavoro l'abbia varato, l'abbia accordato e definito in ogni suo dettaglio, mi fa molto piacere. Rende onore sicuramente al lavoro che abbiamo svolto sul decreto l'anno scorso; ma rende onore anche alla Commissione e ad ogni suo componente”.

Arriva a un anno dal decreto delegato sugli interventi per l'occupazione, che all'articolo 11 norma appunto la formazione in azienda per disoccupati con difficoltà di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro. Insieme, Ufficio per le Politiche Attive del Lavoro - chiamato a fornire una analisi sulle tipologie di disoccupati - e Commissione per il lavoro, impegnata a definirne le modalità attuative, i termini degli accordi formativi, le caratteristiche delle aziende che offrono formazione per una vasta gamma di casi: “tutta la parte di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani sotto ai 25 anni – spiega Lonfernini -; delle persone che lo hanno perduto il lavoro in un'età più avanzata e quindi abbiamo considerato l'età degli over 45enni; tutte le persone che hanno a carico dei figli per cui necessitano magari il favorire una attività lavorativa a part-time, questo sia per le mamme sia per i babbi; tutte quelle persone che hanno svolto nel corso della loro attività professionale un lavoro fisicamente compromettente, per cui hanno bisogno oggi di svolgere una mansione differente e quindi hanno bisogno di essere reinseriti. Lo facciamo attraverso un accordo formativo in azienda in maniera tale che possano reinserirsi con delle regole che sono a beneficio chiaramente della persona, ma sono anche a beneficio delle imprese stesse”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini

