Francesco Bevere verso la nomina a Consigliere per la Sanità

Nè direttore generale, né tantomeno commissario dell'Iss. Il Segretario Ciavatta smentisce i 'rumors' dei giorni scorsi apparsi sulla stampa locale. A Francesco Bevere – Dirigente Medico di ruolo al Ministero della Salute con una vastissima esperienza manageriale di vertice nella Sanità italiana – verrà proposto il ruolo di consigliere per la sanità sammarinese. Lo assicura lo stesso Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta che oggi insieme a Bevere ha incontrato per tre ore, in un clima cordiale, una rappresentanza della maggioranza.







Alla prossima riunione del Congresso di Stato il Segretario alla Sanità formalizzerà la proposta di incarico. “E' la figura giusta – commenta Ciavatta – per fare una fotografia della situazione, per capire dove andare ad intervenire e anche per valutare il futuro direttore generale”. Il dialogo con Bevere è in corso da diverse settimane nella massima riservatezza anche perché prima di avanzare la richiesta il Segretario di Stato Ciavatta ha dovuto intessere una serie di interlocuzioni con gli enti in cui Bevere presta la sua opera, come la regione Sicilia, dove è Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e lo Stesso Ministero della Salute.