PARTITO DEI SOCIALISTI E DEI DEMOCRATICI Frode nell'importazione di auto, PSD: "Serve una politica che non chiuda un occhio quando il malaffare bussa" San Marino, evidenzia il partito, deve dotarsi di un modello VAT, un sistema d’imposta tracciabile e pienamente integrato con gli altri paesi: “Servono regole chiare, uguali per tutti. E serve il coraggio di farle rispettare”.

Frode nell'importazione di auto, PSD: "Serve una politica che non chiuda un occhio quando il malaffare bussa".

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici interviene dopo la notizia sulla società sammarinese al centro si un sistema di frode sulle auto scoperto dalla Guardia di Finanza.

“C'è ancora chi utilizza il nostro paese come sponda per traffici e raggiri – scrive il PSD - non sono furberie da quattro soldi. Sono pratiche che minano la credibilità del sistema, che creano stagnazione e isolamento, che danneggiano le imprese e i Sammarinesi”. Per il PSD serve una politica che non “chiuda un occhio, o due, quando il malaffare bussa alle porte”.

San Marino, aggiunge il partito, deve dotarsi di un modello VAT, un sistema d’imposta tracciabile e pienamente integrato con gli altri paesi: “Servono regole chiare, uguali per tutti. E serve il coraggio di farle rispettare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: